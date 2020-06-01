Son dakika haberi | İSO Türkiye Sektörel PMI: Sektörlerin çoğunda belirgin yavaşlama sürdü Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Mayıs verileri, Covid-19 salgınının Türk imalat sektörünün genelini olumsuz etkilemeye devam ettiğini gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Mayıs verileri, Covid-19 salgınının Türk imalat sektörünün genelini olumsuz etkilemeye devam ettiğini gösterdi.

Mayıs ayı anketi sonuçlarını değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

"Mayıs ayında görünümün nisan ayındaki kadar zayıf olmaması, büyümedeki yavaşlamada en kötünün geride kaldığına işaret etti. Mayıs ayında göze çarpan kimi olumlu gelişmeler de var. "Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler sektöründe faaliyet koşulları iyileşirken, iş hacmindeki dengelenme belirtileri, firmaları istihdam artırma yönünde cesaretlendirdi. "Bu arada, sektörlerin çoğunluğunda gelecek 12 aya ilişkin üretim beklentilerinin iyimser olması, önümüzdeki aylarda daha fazla sayıda sektörün büyüme bölgesine geçebileceğinin işareti."İSO'dan yapılan açıklamaya göre, takip edilen 10 sektörün çoğunda belirgin yavaşlama sürdü. Giyim ve deri ürünleri en belirgin hız kaybının gerçekleştiği sektör oldu. Üretimin dengelenme noktasına ulaştığı kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe ise istihdam, veri serisinin başladığı Ocak 2016'dan beri en güçlü düzeyde arttı.Açıklamada, "Ancak faaliyet koşulları genel olarak nisan ayına göre daha hafif bir ivme kaybı sergiledi. Sert yavaşlamanın devam ettiği giyim ve deri ürünleri, en belirgin hız kaybının gerçekleştiği sektör oldu. Diğer uçta yer alan kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe üretim dengelenme noktasına yaklaşırken, bu durum firmaları ek personel alımı yapmaya teşvik etti. Sektörde istihdam güçlü bir şekilde arttı ve bu artış veri serisinin başladığı Ocak 2016'dan beri en güçlü düzeyde gerçekleşti. Diğer tüm sektörler çalışan sayılarını azaltmaya devam etti. Takip edilen 10 sektörün tamamı, yeni siparişlerde de yavaşlama sergiledi" denildi.

Kaynak: DHA