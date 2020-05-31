Son dakika haberi | AK Parti Giresun Teşkilatı gönül seferberliği başlatıyor
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Son dakika haberi | AK Parti Giresun Teşkilatı gönül seferberliği başlatıyor

Son dakika habere göre AK Parti Giresun Teşkilatı, gönül seferberliği başlatarak vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek çözüm için çalışmalara başladı.

Son dakika haberi | AK Parti Giresun Teşkilatı gönül seferberliği başlatıyor
31.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:16

AK Parti Giresun Teşkilatı, gönül seferberliği başlatarak vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek çözüm için çalışmalara başladı.

AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ile ilçe başkanları, istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Milletvekili Cemal Öztürk, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçe Başkanlarımızla yaptığımız değerlendirme toplantısında Giresun ve ilçelerinde mevcut sorunları ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri görüştük. Notlar aldık. Çözüm için yapılacak çalışmaları başlattık. İlgili kurumlar nezdinde girişimlere başladık. Yeni dönemde de parti programı doğrultusunda 'gönül seferberliği' başlatarak maske, mesafe ve temizlik kurallarını gözeterek çalışmalara devam edileceğini teyit ettik" dedi.

Milletvekili Öztürk, gönül siyasetinin AK Parti'nin bir stratejisi olduğunu söyleyerek, "Bizler teşkilatlarımızla birlikte milletimizin gönlüne hitap ediyoruz. Bu anlayış içinde korona virüs salgını sürecinde yeni kurallarla halkımıza gideceğiz. Sosyal mesafeyi koruyarak, maske takarak gençlik, kadın kollarımız, mahalle teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız ve il teşkilatımızla birlikte sahada halkımızın içinde olacağız. Elbette kurallara uyarak bu çalışmaları yapacağız ve kimseye zarar gelmemesi için korona virüs ile ilgili tüm kuralları yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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