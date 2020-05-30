Son dakika haberi | ABD'de artan protestolara askeri müdahale olabilir iddiası
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Son dakika haberi | ABD'de artan protestolara askeri müdahale olabilir iddiası

Son dakika haberine göre ABD'de George Floyd'un öldürülmesi ile meydana gelen protestolarına artması nedeni ile Pentagon'un askerlere "hazır olun" emri verdiği iddia edildi.

Son dakika haberi | ABD'de artan protestolara askeri müdahale olabilir iddiası
30.05.2020 21:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:41

ABD'de George Floyd'un öldürülmesi ile meydana gelen protestolarına artması nedeni ile Pentagon'un askerlere "hazır olun" emri verdiği iddia edildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis şehrinde geçtiğimiz günlerde 46 yaşındaki siyahi George Floyd, tutuklandığı sırada polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmüştü. Floyd'un ölümünün ardından Minneapolis kentinde halk sokaklara dökülmüş, cinayeti protesto etmişti. Protestolar, gün geçtikçe artarak devam etti ve tüm ülkeye yayıldı. Protestoların ülke geneline yayılarak, artmasının ardından Pentagon'un ülkenin çeşitli eyaletlerinde konuşlanan askeri birliklere sokağa çıkmak üzere hazır olun emri verdiği öne sürüldü. Pentagon'un Kuzey Carolina, New York ve Virginia eyaletinde bulunan birliklere sokağa inmek üzere hazır olmaları emri verildiği iddia edildi.

Öte yandan Minnesota ve Kentucky eyaletlerinde artan protestolar nedeni ile Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı. Protestolar, 30'a yakın şehirde devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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