Son dakika haberi:
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi:

Son dakika haberleri: Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 322 bini aştı.

Son dakika haberi:
19.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:02

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 322 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 784 bin 653 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 22 milyon 322 bin 205'e çıkarken, virüs saptanan 15 milyon 62 bin 975 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 474 bin 577 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 656 bin 204 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 175 bin 87 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 411 bin 872), Hindistan (2 milyon 768 bin 670), Rusya (937 bin 321), Güney Afrika (592 bin 144), Peru (549 bin 321), Meksika (531 bin 239), Kolombiya (489 bin 122), Şili (388 bin 855), İspanya (384 bin 270), İran (347 bin 835), İngiltere (320 bin 286), Arjantin (305 bin 966), Suudi Arabistan (301 bin 323), Pakistan (290 bin 445), Bangladeş (282 bin 344), İtalya (254 bin 636) ve Türkiye (251 bin 805)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (110 bin 19), Meksika (57 bin 774), Hindistan (53 bin 26), İngiltere (41 bin 381), İtalya (35 bin 405), Fransa (30 bin 451), İspanya (28 bin 670), Peru (26 bin 658), İran (19 bin 972), Rusya (15 bin 989), Kolombiya (15 bin 619), Güney Afrika (12 bin 264) ve Şili (10 bin 546)."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Ekonomi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu Spor
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek Güncel
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor Ekonomi
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
'Büyük bir yanlış yaptım' deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı
"Büyük bir yanlış yaptım" deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Kadıköy'deki hırsız bu sefer de yaşlı adamın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı
Kadıköy'deki hırsız bu sefer de yaşlı adamın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 471 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 471 liradan işlem görüyor
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına 'konuşmaları sızdırmayın' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "konuşmaları sızdırmayın" uyarısı
Çorbacı fotoğrafıyla tepki çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Çorbacı fotoğrafıyla tepki çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa Katar'da oynayacak
Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa Katar'da oynayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Süleyman Soylu Aylin Nazlıaka Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aamir Khan Ozan Güven Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Fuat Çapa Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: - Wuhan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 12:19:50. #1.14#
title