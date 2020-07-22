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Son dakika haberi...

Son dakika habere göre Geçen yıl 183 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılan kirazda, bu sene sezon bitmeden 212 milyon dolar aşılarak yeni bir rekora imza atıldı.

Son dakika haberi...
22.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:22

Geçen yıl 183 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılan kirazda, bu sene sezon bitmeden 212 milyon dolar aşılarak yeni bir rekora imza atıldı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'da 88 bin tonluk kiraz ihracatından 183 milyon 159 bin dolar gelir elde edildi. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, 1 Ocak 2020-21 Temmuz 2020 döneminde ise 60 ülkeye gerçekleştirdiği kiraz ihracatından 212 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağladı. Söz konusu dönemde en fazla ihracat 88 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleşirken, bu ülkeyi 49 milyon dolarla Rusya ve 13 milyon dolarla Avusturya izledi.

Kirazda sezon sonu ihracatının 250 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Avusturya, İtalya ve İngiltereye ihracat ikiye katlandı

Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine giden Türk kirazında en fazla ihracat artışı Avusturya pazarında yaşandı. Bu ülkeye geçen yıl 5 milyon 844 bin dolarlık kiraz ihracatı yapılırken rakam bu yıl yüzde 121 artarak 12 milyon 926 bin dolara çıktı.

İtalya'ya ihracat yüzde 113 artarak 6 milyon 188 bin dolara yükseldi, İngiltere'ye de yüzde 121 artışla 3 milyon 354 bin dolarlık ihracat yapıldı

Geçen yıl açılan Çin pazarında ise rakam 4 milyon doları geçti.

"Hedefimizi 250 milyon dolar olarak revize ettik"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, sezon başında kiraz ihracatında hedeflerini 200 milyon dolar olarak belirlediklerini anımsattı.

Hedefi şimdiden yakalamanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Uçak, "Pandemi sürecinde Türk gıda ürünlerine artan talep kirazda da görüldü. Kalitesiyle bu yıl bir adım öne geçen Türk kirazında sezon sonuna kadar 250 milyon dolarlık bir dış satım bekliyoruz. Hedefimizi 250 milyon dolar olarak revize ettik." diye konuştu.

Birlik olarak da yıl sonunda milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Uçak, sektörün tüm paydaşlarıyla yaş meyve sebze ve mamullerinde bu yılı rekorlar yılı olarak gördüklerini dile getirdi.

YIL MİKTAR (TON) DOLAR(BİN)
201063.346147.290
201146.561133.463
201255.208157.672
201354.328155.055
201450.043144.197
201568.968122.032
201678.524182.666
201759.806158.916
201876.094161.690
201988.000183.159

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Kaynak: AA

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