Son dakika haberi:

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Son dakika haberlerine göre Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 619 bin 198'e ulaştı.

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12.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:55

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 619 bin 198'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 424 bin 249 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 858 bin 308 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 336 bin 641 aktif enfekte vaka bulunuyor.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 89 bin 825 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 116 bin 35 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (805 bin 649), Rusya (511 bin 423), Hindistan (298 bin 283), İngiltere (291 bin 409), İspanya (289 bin 787), İtalya (236 bin 142), Peru (214 bin 788), Almanya (186 bin 795), İran (180 bin 156), Türkiye (174 bin 23), Fransa (155 bin 561), Şili (154 bin 92), Meksika (133 bin 974), Pakistan (125 bin 933), Suudi Arabistan (116 bin 21), Kanada (97 bin 530), Çin (83 bin 64), Bangladeş (81 bin 523), Katar (76 bin 588), Belçika (59 bin 819), Güney Afrika (58 bin 568) ve Belarus (51 bin 816)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 41 bin 279, Brezilya 41 bin 58, İtalya 34 bin 167, Fransa 29 bin 346, İspanya 27 bin 136, Meksika 15 bin 944, Belçika 9 bin 646, Almanya 8 bin 851, İran 8 bin 584, Hindistan 8 bin 501, Kanada 7 bin 994, Rusya 6 bin 715, Peru 6 bin 109, Türkiye 4 bin 763, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 648, Pakistan 2 bin 463, Güney Afrika 1284, Bangladeş 1095, Suudi Arabistan 857, Belarus 293 ve Katar 70."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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