Son dakika haberi: Zümrüt Selçuk: "Büyük ve güçlü Türkiye için kadınıyla erkeğiyle birlikte çalışacağız"
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Son dakika haberi: Zümrüt Selçuk: "Büyük ve güçlü Türkiye için kadınıyla erkeğiyle birlikte çalışacağız"

08.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:10

Son dakika gündem haberine göre Hak-İş tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un hitabı HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a fidan sertifikası takdimi ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş tarafından...

Hak-İş tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un hitabı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a fidan sertifikası takdimi ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katıldı.(4)

Son dakika haberi: Zümrüt Selçuk: 'Büyük ve güçlü Türkiye için kadınıyla erkeğiyle birlikte çalışacağız'
Son dakika haberi: Zümrüt Selçuk: 'Büyük ve güçlü Türkiye için kadınıyla erkeğiyle birlikte çalışacağız'
Son dakika haberi: Zümrüt Selçuk: 'Büyük ve güçlü Türkiye için kadınıyla erkeğiyle birlikte çalışacağız'
Son dakika haberi: Zümrüt Selçuk: 'Büyük ve güçlü Türkiye için kadınıyla erkeğiyle birlikte çalışacağız'
Son dakika haberi: Zümrüt Selçuk: 'Büyük ve güçlü Türkiye için kadınıyla erkeğiyle birlikte çalışacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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