Son dakika haberi: Zümrüt Selçuk: "Büyük ve güçlü Türkiye için kadınıyla erkeğiyle birlikte çalışacağız"
Son dakika gündem haberine göre Hak-İş tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un hitabı HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a fidan sertifikası takdimi ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş tarafından...
Hak-İş tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un hitabı
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a fidan sertifikası takdimi ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katıldı.(4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk