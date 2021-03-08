Son dakika haberi: Zümrüt Selçuk: "Büyük ve güçlü Türkiye için kadınıyla erkeğiyle birlikte çalışacağız"

Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 il için yeni kısıtlamalar yolda

Son dakika gündem haberine göre Hak-İş tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un hitabı HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a fidan sertifikası takdimi ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş tarafından...