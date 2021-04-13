Son dakika haber... ZTK finali 18 Mayıs'ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak
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Son dakika haber... ZTK finali 18 Mayıs'ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber... ZTK finali 18 Mayıs'ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak

Edinilen son dakika haberine göre Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki final maçının 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki final maçının 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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