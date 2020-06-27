Son dakika haber | ZONGULDAK Yaralanan alkollü sürücü, polis ve sağlık ekibinden 'helallik' istedi
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Son dakika haber | ZONGULDAK Yaralanan alkollü sürücü, polis ve sağlık ekibinden 'helallik' istedi

Son dakika güncel haberine göre Yaralanan alkollü sürücü, polis ve sağlık ekibinden 'helallik' istediZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin alkollü sürücüsü, kendisine müdahalede bulunan ekiplere, Hakkınızı helal edin dedi.

27.06.2020 23:06 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:13

Yaralanan alkollü sürücü, polis ve sağlık ekibinden 'helallik' istedi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin alkollü sürücüsü, kendisine müdahalede bulunan ekiplere, Hakkınızı helal edin dedi.

Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Atakan Oral (21) yönetimindeki 67 UC 129 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yerde sürüklenen Atakan Oral, yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Oral, gözyaşlarına boğuldu. Oral, sağlık ve polis ekibinden kaza yaptığını ailesinin duymamasını isteyerek, Hakkınızı helal edin dedi. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Oral'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Oral'a alkollü araç kullanmaktan 1228 TL ceza kesildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Son dakika haber | ZONGULDAK Yaralanan alkollü sürücü, polis ve sağlık ekibinden 'helallik' istedi

Kaynak: DHA

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