Son dakika haber: Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın babasının cenazesi Antalya'da toprağa verildi Bir son dakika haberine göre Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın babası Hacı Hüseyin Tutulmaz, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın babası Hacı Hüseyin Tutulmaz, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti. Tutulmaz'ın cenazesi, memleketi Korkuteli ilçesi Akyar Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da katıldı. Kaynak: AA