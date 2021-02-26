Son dakika haber | ZONGULDAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda açıklamalarda bulundu

Son dakika gündem haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı'nın, bir liman olmanın ötesinde hem bölgeyi hem de ülkeye lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak "dev bir lojistik merkez" projesi olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı'nın, bir liman olmanın ötesinde hem bölgeyi hem de ülkeye lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak "dev bir lojistik merkez" projesi olduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi.

Helikopterle liman sahasına gelen Karaismailoğlu'nu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, Zonguldak AK Parti milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu ve Polat Türkmen ile belediye başkanları, daire müdürleri ve limanda görev yapan yetkililer karşıladı.

Mühendislik öğrencilerinin ve çocukların çiçeklerle karşıladığı Karaismailoğlu, daha sonra yetkililerden Filyos Limanı'nda süren çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Bakan Karaismailoğlu AA muhabiri Ferdi Akıllı için başsağlığı diledi

Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, bugün Karadeniz'in güzel şehri, kara elmas diyarı, üretken, çalışkan Zonguldak'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin Karadeniz ülkeleriyle arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahip olan Zonguldak'ta bulunmaktan ve Zonguldaklı hemşehrileriyle hasbihal etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

AA Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı'nın beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, tüm yakınlarına, Anadolu Ajansına ve meslektaşlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

"Filyos Limanı ülkemizin gurur projelerinden biri"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi, kara, hava, demir ve deniz yollarıyla, haberleşme altyapısıyla büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları büyük bir heyecan ve kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak, "Mavi Vatanımızda güçlenen hakimiyetimizin bir nişanesi olan Filyos Limanı da ülkemizin gurur projelerinden biri. Bugün, Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan 'Anadolu'da Genel Üretim Raporu'nda dahi yer alan, 150 yıllık hayalimiz Filyos Limanı yapım çalışmalarını yerinde incelemek için bir araya geldik. Bu projeyi de hayata geçirmek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetlerine nasip oldu. Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak dev bir lojistik merkez projesidir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz