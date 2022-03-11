ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

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ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

Elmacı mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 KG 036 plakalı yolcu otobüsü ile 74 AY 165 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ayakta tedavi edilen 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada araçlarda hasar oluştu.

ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ZONGULDAK - Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak, Güncel, Haberler

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