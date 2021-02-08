Son dakika haber: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı
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Son dakika haber: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

08.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:04
Son dakika haber: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi: Zonguldak'ın Ereğli ve Kozlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ve Kozlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ve Kozlu ilçelerinde bazı kişilerin uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ereğli'de uyuşturucu kullanan A.A, Y.K, T.A, C.Ö. ve T.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 5 gram uyuşturucu, silah ve tabancı mermisi ele geçirildi.

Kozlu'da da uyuşturucu kullandığı iddiasıyla H.A. ile B.A. yakalandı. Zanlıların yapılan üst aramasında 5 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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