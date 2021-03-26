Son dakika haber | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda G.D, K.A, F.K. ve E.M'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş