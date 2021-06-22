Son dakika haber! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haberi: Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yapan iki şüpheli narkotimlerce yapılan operasyonda yakalandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yapan iki şüpheli narkotimlerce yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordineli yaptıkları çalışmada İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, satan, torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik 3 gün boyunca sürdürülen takip neticesinde Mithatpaşa Mahallesi ve çevresinde şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotimlerce takibe alınan 10 şahıs dün yakalandı. Şüpheli şahıslardan "Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler" ile uyuşturucu materyalleri ele geçirildi. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti suçundan yakalanan U.A. ile çokça şahsa uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen H.S. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı