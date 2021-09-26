Son dakika haber... Zonguldak'ta otomobille çarpışan tarım aracı takla attı, 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haber... Zonguldak'ta otomobille çarpışan tarım aracı takla attı, 1 kişi öldü

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Zonguldak'ta otomobille çarpışan tarım aracı takla attı, 1 kişi öldü

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobille çarpışması sonucu takla atan "patpat" diye tabir edilen tarım aracındaki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobille çarpışması sonucu takla atan "patpat" diye tabir edilen tarım aracındaki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kepez Mahallesi Solak yol ayrımında, M.Y'nin idaresindeki tarım aracı ile seyir halindeki E.K'nin kullandığı 67 TL 227 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan tarım aracında bulunan sürücü ile iki kişi yaralandı.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince sürücü M.Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise işlemleri için karakola götürüldü.

Son dakika haber... Zonguldak'ta otomobille çarpışan tarım aracı takla attı, 1 kişi öldü

Son dakika haber... Zonguldak'ta otomobille çarpışan tarım aracı takla attı, 1 kişi öldü

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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