Son dakika haber | Zonguldak'ta ölü yunus kıyıya vurdu
15.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:36
Son dakika haber: Zonguldak'ta ölü yunus kıyıya vurdu.
Zonguldak'ta ölü yunus kıyıya vurdu. Ekipler harekete geçti.
Kapuz Caddesi Uzunkum mevkiinde sabah saatlerinde ölü yunus kıyaya vurdu. Ağlara takılarak hayatını kaybettiği öne sürülen yunus için Yeşil Mahalle Muhtarı Arif Pınar olay yerine giderek yetkililere haber verdi. Yetkililer ölü yunusun kıyıdan alınması için çalışma başlattı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı