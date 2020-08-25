Son dakika haber | Zonguldak'ta kumar operasyonu: 7 şüpheliye 19 bin lira ceza
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Son dakika haber | Zonguldak'ta kumar operasyonu: 7 şüpheliye 19 bin lira ceza

Son dakika 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde kumar oynadığı tespit edilen 6 şüpheli ve bir iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Son dakika haber | Zonguldak'ta kumar operasyonu: 7 şüpheliye 19 bin lira ceza
25.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:55

Zonguldak'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde kumar oynadığı tespit edilen 6 şüpheli ve bir iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekiplerin hafta sonu, Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine saat 23.30 sıralarında yapılan denetimde; kumar oynadığı tespit edilen 6 şahıs ve iş yeri sahibi 1 kişi hakkında adli ve idari işlemler yapıldı. Kumar oynanan masa üzerinde bulunan 2 bin 600 TL para ve 65 adet iskambil kağıdı ile masa altında kağıda sarılı vaziyette bulunan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşletme sahibine "Kumar oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem, kumar oynayan 6 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34.maddesince toplamda 7 bin 350 TL idari para cezası, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 19 bin 80 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynandığı tespit edilen iş yeri hakkında Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 8.maddesince otuz günü geçmemek üzere kapama cezası uygulanacak. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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