Son dakika haber | Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı (3) Gelen son dakika haberine göre MAHSUR KALANLARA YİYECEK VE KIYAFET GÖNDERİLDİAFAD, jandarma ve vatandaşlar ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar geldi.

MAHSUR KALANLARA YİYECEK VE KIYAFET GÖNDERİLDİ AFAD, jandarma ve vatandaşlar ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar geldi. Dik yamaçtan aşağıya ceset torbasına konulan yiyecek ve kıyafetler, halatla aşağıya gönderildi. Mahsur kalanların helikopterle kurtarılması bekleniyor.

Kaynak: DHA