Son dakika haber | Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 29 kişiye para cezası
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Son dakika haber | Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 29 kişiye para cezası

11.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:46
Son dakika haber | Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 29 kişiye para cezası

Son dakika haber... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 29 kişiye, 26 bin 100 lira ceza uygulandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 29 kişiye, 26 bin 100 lira ceza uygulandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelindeki cadde, sokak ve açık alanlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takmaya özen gösterdiği görüldü.

Maske takmayan 29 kişiye, 26 bin 100 lira ceza uygulanırken, düzgün takmayanlar da uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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