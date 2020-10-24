Son dakika haber! Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye para cezası
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Son dakika haber! Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye para cezası

24.10.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:56
Son dakika haber! Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye para cezası

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 16 kişiye, 14 bin 400 lira ceza uygulandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 16 kişiye, 14 bin 400 lira ceza uygulandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelindeki cadde, sokak ve açık alanlarda denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takmaya özen gösterdiği görüldü.

Maske takmayan 16 kişiye, 14 bin 400 lira para cezası uygulanırken, düzgün takmayanlar da uyarıldı.

Öte yandan Ereğli Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, çocuk parklarını dezenfekte etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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