Son dakika haber: Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı
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Son dakika haber: Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı

12.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:45
Son dakika haber: Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı

Son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ta jandarma ekipleri, artan koronavirüs vakaları üzerine kent giriş-çıkışlarındaki denetimlerini sürdürüyor.

ZONGULDAK'ta jandarma ekipleri, artan koronavirüs vakaları üzerine kent giriş-çıkışlarındaki denetimlerini sürdürüyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, il dışı kaynaklı olan vaka sayılarında yükseliş gözlenmesi üzerine kent girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılarak risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine karar verildi. Kararda ayrıca risk saptanan kişilerin ise idari para cezası uygulanarak belirlenen Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında izole edilmesi kararlaştırıldı. Jandarma ekipleri de bu tedbirler kapsamında il sınırlarında denetimler gerçekleştirilerek vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor.

DÜZCE SINIRINDA JANDARMA DENETİM YAPTIZonguldak-Düzce sınırının Alaplı kesiminde jandarma ekipleri, kente giriş yapan araçlardaki sürücü ve yolcuların HES kontrollerini yaptı. Ateş ölçümü yapan ekipler, tedbirlere uyulması konusunda sürücüleri uyarıyor. HES kodu sorgulaması yapan ekipler, kural ihlalinde bulunanlar hakkında ise adli işlem yaparak 14 gün süreyle belirlenen yurtta izole edilmesini sağlıyor. Ekiplerin, il sınırlarında yaptığı denetimlerin süreceği belirtildi.

VATANDAŞLAR KONTROLLERİN SÜRMESİNİ İSTİYOR

Vatandaşlar ise yapılan kontrollerden memnun olduklarını söyledi. Düzce'den Alaplı ilçesine giden Emre Aydın, herkesin tedbirlere uyması gerektiğini ifade ederek, "Güzel bir uygulama. HES kodundan kontrol ediliyor. Biraz da halkımızda sorumsuzluk var. Evde karantinada olması gerekirken dışarı çıkıyor. Bu denetimlerin daha da sıklaşması gerekiyor" dedi.


- Zonguldak
Son dakika haber: Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı
Son dakika haber: Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı
Son dakika haber: Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı
Son dakika haber: Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı
Son dakika haber: Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı
Son dakika haber: Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı
Son dakika haber: Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı
Son dakika haber: Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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