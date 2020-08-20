Son dakika haber! Zonguldak'ta kaçak ocak denetimi Son dakika haberleri... ZONGULDAK'ta polis ekipleri, ruhsatsız işletilen kömür ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

ZONGULDAK'ta polis ekipleri, ruhsatsız işletilen kömür ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Asma, Dilaver ve Kırat Mahalleleri'nin yanı sıra, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan ruhsatsız kömür ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 polisin katıldığı denetimde, ormanlık alanlarda tespit edilen kaçak ocaklar mühürlendi. Ocakların Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından dinamitlerle patlatılarak imha edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA