Son dakika haber... Zonguldak'ta hastane tuvaletinin camından atlayarak kaçmak isteyen hırsızlık zanlısı ağır yaralandı
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Son dakika haber... Zonguldak'ta hastane tuvaletinin camından atlayarak kaçmak isteyen hırsızlık zanlısı ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Zonguldak'ta hastane tuvaletinin camından atlayarak kaçmak isteyen hırsızlık zanlısı ağır yaralandı

Son dakika haberi: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin tuvalet camından atlayarak kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin tuvalet camından atlayarak kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi ağır yaralandı.

Polis ekiplerince sağlık raporu için Alaplı Devlet Hastanesine götürülen hırsızlık zanlısı Ö.Ö, izin alarak girdiği ikinci kattaki tuvaletin ışıklandırma camından atlayarak kaçmak istedi.

Beton zemine düşen şüpheli, ağır yaralandı.

Alaplı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından zanlı, Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

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