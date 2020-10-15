Son dakika haber | Zonguldak'ta hasmını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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Son dakika haber | Zonguldak'ta hasmını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

15.10.2020 22:41 | Son Güncelleme: 15.10.2020 22:44
Son dakika haber | Zonguldak'ta hasmını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hasmını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hasmını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Kayıkçılar köyünde oturan Murat Cura'yı dün silahla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Erdoğan K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Olay

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde oturan Murat Cura, evinden çıktığı sırada husumetli olduğu iddia edilen Erdoğan K'nin tabancasından çıkan kurşunlara hedef olmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan Erdoğan K. ise jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

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