Son dakika haber | Zonguldak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
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Son dakika haber | Zonguldak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ta bir evin balkonunda yetiştirildiği tespit edilen hint keneviri, polisin drone destekli operasyonu ile ele geçirildi.

Son dakika haber | Zonguldak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
18.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:53

Zonguldak'ta bir evin balkonunda yetiştirildiği tespit edilen hint keneviri, polisin drone destekli operasyonu ile ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; K.B (70), Ş.D(22),S.U(57), T.K.(22), B.K.(20),O.K.(16),B.Ç(17) isimli 7 şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyonlarda drone ile tespit edilen; 106 kök hint keneviri, 68 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen K.B (70) ve Ş.D (22) isimli şüpheliler; çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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