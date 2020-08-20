Son dakika haber! Zonguldak'ta çıkan yangın bir evi kül etti
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Son dakika haber! Zonguldak'ta çıkan yangın bir evi kül etti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Zonguldak'ta tek katlı bir evde meydana gelen yangın evi adeta kül etti.

Son dakika haber! Zonguldak'ta çıkan yangın bir evi kül etti
20.08.2020 17:04 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:08

Zonguldak'ta tek katlı bir evde meydana gelen yangın evi adeta kül etti. Yangın sırasında evde bulunan karı koca çift mahallelinin yardımlarıyla dışarı çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Dilaver Mahallesi Meşe Sokak üzerindeki tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Behçet Berber'e ait evde meydana gelen yangın etrafı sardı. Bu sırada evde bulunan Behçet Berber ve eşi Melahat Berber, komşuların yardımıyla dışarıya çıkartıldı.

Bu sırada evde bulunan tüp; müdahale edilerek yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettikten sonra soğutma çalışması başlattı. Mahalle sakinleri ise itfaiyenin geç geldiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kolundan yaralanan ev sahibi Behçet Berber'e tıbbi müdahalede bulundu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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