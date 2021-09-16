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Son dakika haber! Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Emrah Y, Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'taki evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Gülten Y'yi (28) silahla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Gülten Y'nin cenazesi, incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Emrah Y. ise polis ekiplerince Merkez ilçeye bağlı Kumtarla köyünde yakalandı.

Öte yandan haber alarak olay yerine gelen Gülten Y'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Son dakika haber! Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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