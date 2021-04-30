Son dakika haber... Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haber... Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haber... Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden A.K'nın (56) evinden koku gelmesi üzerine vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde A.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

A.K'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, engelli kızıyla yaşadığı öğrenilen A.K'nın evinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan A.K'ya ait bazı eşyalar evin önündeki dere yatağında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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