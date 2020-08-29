Son dakika haber! Zonguldak'ta 3 kardeş yedikleri tavuktan hastanelik oldu
Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ta 3 kardeş yedikleri tavuktan hastanelik olduZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 3 kardeş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
29.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:28
Zonguldak'ta 3 kardeş yedikleri tavuktan hastanelik oldu
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 3 kardeş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Bakırlık Köyünde öğle yemeğinde yedikleri tavuğun ardından baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri baş gösteren 3 kardeş için sağlık ekiplerine haber verildi. Köye giden sağlık ekipleri, M.D (23), E.D (15) ve S.D'yi (21) ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan üç kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: DHA