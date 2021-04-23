Son dakika haber | Ziya Selçuk ve çocuklar Mardin'de 23 Nisan'ı bisikletler ve uçurtmalarla kutladı
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Son dakika haber | Ziya Selçuk ve çocuklar Mardin'de 23 Nisan'ı bisikletler ve uçurtmalarla kutladı

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Haberler | Güncel

Son dakika genel haberi: Ziya Selçuk ve çocuklar Mardin'de 23 Nisan'ı bisikletler ve uçurtmalarla kutladı "23 Nisan Mutlu Olsun" diyerek Mardin'de Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayramın sahibi çocuklarla bisiklete bindi, uçurtma uçurdu.

Ziya Selçuk ve çocuklar Mardin'de 23 Nisan'ı bisikletler ve uçurtmalarla kutladı

ANKARA - "23 Nisan Mutlu Olsun" diyerek Mardin'de Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayramın sahibi çocuklarla bisiklete bindi, uçurtma uçurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin programının büyük bölümünü çocuklara ayırdı. 23 Nisan'ı bu yıl "Çocuklar Mutlu Olsun" diyerek kutladıklarını belirten Bakan Selçuk, mutluluğun bu dönemde çok daha fazla öne çıktığını vurguladı. Son bir yılda uzun bir zamanı evlerde geçiren çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri için fiziksel etkinliklerin önemine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın mutluluğu ve sağlığı bizim için son derece önemli. Bugün Mardin'de Cevat Altun Ortaokulu öğrencileriyle bisiklet şenliğindeyiz. Bisikletle fiziksel hareketliliğin önemine dikkat çekmek istedik. Böyle güneşli ve güzel bir günde evlatlarımla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Bakan Selçuk ve öğrenciler, kırmızı Türk bayraklı balonlarla süslü bisikletleriyle Mardin'de kısa bir tur yaptı. Selçuk'un çocuklara bir de sürprizi vardı. 23 Nisan hediyesi olarak tura katılanlara bisiklet verdi. Açık havadaki kutlamaların bir sonraki adresi, Mardin Artuklu Üniversitesi Stadyumu'ydu. Selçuk ve çocuklar, kendi yaptıkları rengarenk uçurtmaları birlikte uçurdu. Güzel ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini dile getiren öğrenciler, açık havada yapılan kutlamalardan memnundu.

Son dakika haber | Ziya Selçuk ve çocuklar Mardin'de 23 Nisan'ı bisikletler ve uçurtmalarla kutladı
Son dakika haber | Ziya Selçuk ve çocuklar Mardin'de 23 Nisan'ı bisikletler ve uçurtmalarla kutladı
Son dakika haber | Ziya Selçuk ve çocuklar Mardin'de 23 Nisan'ı bisikletler ve uçurtmalarla kutladı
Son dakika haber | Ziya Selçuk ve çocuklar Mardin'de 23 Nisan'ı bisikletler ve uçurtmalarla kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ

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