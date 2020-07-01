Son dakika haber... Zirvede liderler, ortak ekonomik iş birliğini güçlendirmek için farklı alanlardaki üçlü eş güdümü...
Son dakika haberine göre Zirvede liderler, ortak ekonomik iş birliğini güçlendirmek için farklı alanlardaki üçlü eş güdümü güçlendirme niyetini de teyit etti.
01.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:07
Zirvede liderler, ortak ekonomik iş birliğini güçlendirmek için farklı alanlardaki üçlü eş güdümü güçlendirme niyetini de teyit etti.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA