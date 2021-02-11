Son dakika haber | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

11.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:40
Son dakika haber | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Son dakika spor haberi... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Özcan Deniz Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 19:40:28. #1.15#
title