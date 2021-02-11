Son dakika haber | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
11.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:40
Son dakika spor haberi... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul