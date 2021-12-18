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Son dakika haber | Zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Ağrı'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

AĞRI (AA) - Ağrı'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AT 796 plakalı otomobil, Şeker Fabrikası Kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen ticari araca, ardından yol kenarında bekleyen A.T'ye daha sonra da park halindeki 56 KE 647 plakalı traktöre çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.T. ve otomobildeki 3 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.T, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haber | Zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haber | Zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haber | Zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Son Dakika Haberleri

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