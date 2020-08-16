Son dakika haber... Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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Son dakika haber... Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Son dakika haberleri: Bursa'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

16.08.2020 02:36 | Son Güncelleme: 16.08.2020 02:50

Bursa'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bursa-İzmir kara yolu Küçük Sanayi mevkisinde makas atarak ilerlediği öne sürülen bir otomobile arkasından gelen 4 otomobil ve bir kamyonet çarptı.

Bir otomobil yol kenarına savrulup aydınlatma direğine çarparak durabildi. Diğer bir otomobilin ters döndüğü, motor parçalarının yola savrulduğu kazada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat İzmir istikametine trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

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Son dakika haber... Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: AA

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