Son dakika haber... ZİNCİRLEME KAZADA ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI
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Son dakika haber... ZİNCİRLEME KAZADA ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tanker, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada kimsenin yaralanmaması rahat bir nefes aldırdı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tanker, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada kimsenin yaralanmaması rahat bir nefes aldırdı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu Bağyurdu yakınları Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Mehdeni Yimez (30) yönetimindeki 27 U 8390 plakalı tanker, iddiaya göre kavşakta yeşil ışığın yanmasıyla birlikte karşıya geçmeye çalışan Durali Satılmış (59) idaresindeki 35 POM 37 plakalı kamyona çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, yolun kenarına uçarak durabildi. Tankerin çarptığı kamyon ise yanındaki Serdar Onuk'un (30) kullandığı 07 R 0850 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber... ZİNCİRLEME KAZADA ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI
Son dakika haber... ZİNCİRLEME KAZADA ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI
Son dakika haber... ZİNCİRLEME KAZADA ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI
Son dakika haber... ZİNCİRLEME KAZADA ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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