Son dakika haber... ZİNCİRLEME KAZADA ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tanker, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada kimsenin yaralanmaması rahat bir nefes aldırdı.