Son dakika haber | Zimbabve hükümetine yönelik ABD yaptırımlarının süresi uzatılacak

ABD, Zimbabve'de hükümetin demokrasi ve insan hakları ihlallerine devam ettiği gerekçesiyle, 2003'ten bu yana Zimbabveli bazı kişi ve kuruluşlara uygulanan yaptırımların süresini uzatacak.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Zimbabve hükümetinin bazı üyelerinin ülkenin demokratik süreçlerini ve kurumlarını baltalamaya yönelik eylem ve politikalarının, ABD'nin dış politikasına tehdit oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin mevcut yaptırım programını sonlandırmayı gerektirecek gerekli siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştiremediği için 2003'ten beri uygulanan yaptırımların, 6 Mart 2022'den itibaren uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

ABD'nin yaptırım listesinde, 1980'den beri iktidarda olan Zimbabve Afrika Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe'nin (ZANU-PF) bazı önde gelen üyelerini de içeren 140 Zimbabveli kişi ve kuruluş bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) de 19 Şubat'ta Zimbabve'nin devlete ait silah şirketine karşı silah ambargosunu yenilemiş ve bazı üst düzey hükümet yetkililerine yönelik seyahat yasaklarının devam ettirilmesi ve mal varlıklarının dondurulması kararı almıştı.

Öte yandan, Zimbabve'de 26 Mart'ta düzenlenecek ara seçimler öncesi siyasi tansiyon tırmanıyor.

Muhalefet partisi Değişim için Yurttaşların Koalisyonu'nun (CCC) 27 Şubat'ta Kwekwe kentinde düzenlediği seçim mitingine yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, en az 19 kişi yaralanmıştı.

1980'den beri iktidarda olan ZANU-PF için bu seçim, gelecek yıl düzenlenecek genel seçimler öncesinde kritik önem taşıyor.