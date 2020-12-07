Son dakika haber: Zimbabve'de sahte negatif Kovid-19 testi sonucu satan 2 kişiye gözaltı
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Son dakika haber: Zimbabve'de sahte negatif Kovid-19 testi sonucu satan 2 kişiye gözaltı

07.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:20
Son dakika haber: Zimbabve'de sahte negatif Kovid-19 testi sonucu satan 2 kişiye gözaltı

Son dakika haberleri... Zimbabve polisi, sınır kapılarında yolculara sahte negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu sattığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zimbabve polisi, sınır kapılarında yolculara sahte negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu sattığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zimbabwe Herald'ın haberine göre, ülkenin Zambiya'ya açılan Chirundu sınır noktasında para karşılığında sahte negatif Kovid-19 test sonucu hazırlayan 2 kişi yakalandı.

Polis Sözcüsü Paul Nyathi, hiçbir tıbbi vasfa sahip olmayan dolandırıcıların 300'den fazla boş test sertifikasıyla yakalandığını belirtti.

Yılbaşı nedeniyle artması beklenen seyahatlerin, sahte belge üretenleri teşvik edebileceği uyarısı yapan Nyathi, halka yetkili yerlerde test yaptırmaları çağrısı yaptı.

Ülkedeki hayat pahalılığından dolayı yiyecek, giysi ve diğer bazı temel ihtiyaçlarını satın almak için komşu ülkelere seyahat eden Zimbabveliler, aynı zamanda yurt dışına çalışmaya da gidiyor.

Sınır kapılarını açtıktan sonra ülkeye giren yolculara son 48 saat içinde alınmış test sonucu belgesini gösterme zorunluluğu getiren Zimbabve'de şimdiye kadar 11 bine yakın vaka kaydedildi, 291 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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