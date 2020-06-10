Son dakika haber! Zimbabve'de halk, Kovid-19 hastalarına destek için dua edip, oruç tutacak
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Son dakika haber! Zimbabve'de halk, Kovid-19 hastalarına destek için dua edip, oruç tutacak

Gelen son dakika haberine göre Afrika ülkelerinden Zimbabve'de halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen hastalara destek için bir gün boyunca oruç tutup, dua edecek.

Son dakika haber! Zimbabve'de halk, Kovid-19 hastalarına destek için dua edip, oruç tutacak
10.06.2020 02:19 | Son Güncelleme: 10.06.2020 02:22

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen hastalara destek için bir gün boyunca oruç tutup, dua edecek.

Zimbabve İletişim, Tanıtım ve Yayın Hizmetleri Bakanı Monica Mutsvangwa, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 hastalarına destek için ortak dua ve oruç tutma kararı aldıklarını dile getirdi.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'ya öneriyi sunduklarını aktaran Mutsvangwa, "Dua ve oruç için belirlenen gün devlet başkanı tarafından açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Zimbabve'de bugüne kadar 314 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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