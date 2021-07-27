ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ 3 KARDEŞİN HAYALLERİ GERÇEK OLDU
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ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ 3 KARDEŞİN HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de zihinsel ve bedensel engelli Semra (32), Melike (14) ve Ahmet Beycioğlu (36) kardeşler, düzenlenen organizasyonlarla hayalleri olan gelinlik ve asker kıyafetleri giyip, gönüllerince eğlendi.

OSMANİYE'de zihinsel ve bedensel engelli Semra (32), Melike (14) ve Ahmet Beycioğlu (36) kardeşler, düzenlenen organizasyonlarla hayalleri olan gelinlik ve asker kıyafetleri giyip, gönüllerince eğlendi.

Düziçi ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman ve Asilay Beycioğlu çifti, engeli nedeniyle büyük hayranlık duyduğu askerliği yapamayan oğlu Ahmet'e asker eğlencesi, kızları Melike ve Semra için de gelinlik giyme ve kına gecesi hayalinin olduğunu belirterek, mahalle muhtarları Mehmet Suna'dan yardım istedi. Muhtar Suna, üç gencin hayalini gerçekleştirmek için organizasyon düzenleyip mahalle sakinlerini de geceye davet etti.

Asker kıyafeti giyerek gelenleri karşılayan Ahmet, kendisi için düzenlenen gecede doyasıya eğlendi. Düziçi Garnizon Komutanlığı'ndan askerler de eğlenceye katılarak Ahmet'i bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Melike ve Semra ise giydikleri gelinlik ve kına kıyafetleriyle davetliler ile birlikte halaylar çekip oyunlar oynadı.

ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ 3 KARDEŞİN HAYALLERİ GERÇEK OLDU
ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ 3 KARDEŞİN HAYALLERİ GERÇEK OLDU
ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ 3 KARDEŞİN HAYALLERİ GERÇEK OLDU
ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ 3 KARDEŞİN HAYALLERİ GERÇEK OLDU
ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ 3 KARDEŞİN HAYALLERİ GERÇEK OLDU
ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ 3 KARDEŞİN HAYALLERİ GERÇEK OLDU
ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ 3 KARDEŞİN HAYALLERİ GERÇEK OLDU
ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ 3 KARDEŞİN HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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