Son dakika haber | ZEYTİNBURNUN'DA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU
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Son dakika haber | ZEYTİNBURNUN'DA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ZEYTİNBURNU'nda çıkan tartışmada Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24) polise teslim oldu.

ZEYTİNBURNU'nda çıkan tartışmada Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24) polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay günü yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 26 Haziran'da Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. ismindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait mekana gelip gitme konusunda aralarında küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üzerine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Mehmet C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Barış A.'nın (33) şüpheli Mehmet C.Ç.'nin arkadaşı olduğunu, şüpheli Mehmet C.Ç.'yi ve olayda kullanan silahı saklayan kişi olduğunu tespit etti. Şüpheli Mehmet C.Ç. önceki gün polise giderek teslim oldu. 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber | ZEYTİNBURNUN'DA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU
Son dakika haber | ZEYTİNBURNUN'DA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU
Son dakika haber | ZEYTİNBURNUN'DA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU
Son dakika haber | ZEYTİNBURNUN'DA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU
Son dakika haber | ZEYTİNBURNUN'DA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU
Son dakika haber | ZEYTİNBURNUN'DA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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