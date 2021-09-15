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Son dakika haber... Zeytinburnu'ndaki kadın cinayeti kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre - Zeytinburnu'ndaki kadın cinayeti kamerada Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir şahsın eski karısını bıçaklayarak öldürmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

- Zeytinburnu'ndaki kadın cinayeti kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir şahsın eski karısını bıçaklayarak öldürmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün akşam Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak'ta meydana gelmiş Mehmed T., kendisi gibi yabancı uyruklu eski karısı Fatemeh Haideri'yi bıçaklayarak öldürmüştü. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mehmed T. ise adliyeye sevk edildi.

(ÖFA-NSO-ÖZ-Y)

Son dakika haber... Zeytinburnu'ndaki kadın cinayeti kamerada

Son dakika haber... Zeytinburnu'ndaki kadın cinayeti kamerada

Son dakika haber... Zeytinburnu'ndaki kadın cinayeti kamerada

Son dakika haber... Zeytinburnu'ndaki kadın cinayeti kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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