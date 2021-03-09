Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda yumrukların havada uçuştuğu yol kavgası kamerada
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Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda yumrukların havada uçuştuğu yol kavgası kamerada

09.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:31

Son dakika haberlerine göre Zeytinburnu'nda yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Zeytinburnu'nda yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10. Yıl Caddesi üzerinde ilerleyen sürücüler arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen şahıslar, birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Cep telefonuyla kaydedilen kavga, vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

(Selim Bayraktar/İHA)

Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda yumrukların havada uçuştuğu yol kavgası kamerada
Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda yumrukların havada uçuştuğu yol kavgası kamerada
Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda yumrukların havada uçuştuğu yol kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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