Son dakika haber: Zeytinburnu'nda trafo yandı, sokak elektriksiz kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Zeytinburnu'nda trafo yandı, sokak elektriksiz kaldı

Son dakika haberi... Zeytinburnu'nda trafo yandı, sokak elektriksiz kaldı Trafo yangınında art arda patlamalar yaşandı Zeytinburnu'nda bulunan bir trafoda çıkan yangında patlamalar yaşandı.

Son dakika haber: Zeytinburnu'nda trafo yandı, sokak elektriksiz kaldı
17.07.2020 15:18 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:23

Zeytinburnu'nda trafo yandı, sokak elektriksiz kaldı

Trafo yangınında art arda patlamalar yaşandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bulunan bir trafoda çıkan yangında patlamalar yaşandı. İtfaiye kısa sürede yangına müdahale ederken mahallede elektrikler kesildi.

Olay, Çırpıcı Mahallesi Rüstem Balkan Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Trafoda meydana gelen şiddetli patlamaları duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadı. Trafodan çıkan dumanları vatandaşlar olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sokak üzerinde yangını izleyen onlarca vatandaş, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Patlama sesleriyle dışarı çıktıklarını ifade eden mahalle sakini Ali Zengin, "Gördüğümüz zaman dumanlar vardı. Art arda patlamalar geldikten sonra itfaiye ve ambulansı aradık. Şu anda bu çevrede elektrik yok" dedi.

"Şu an elektriğimiz yok"

Mahalle esnafı Cengiz Balcı, "İlk önce gürültülü patlamalar oldu. Daha sonra duman sarmaya başladı. Bir anda nefes almamıza zorlaştıracak şekilde duman çıkmaya başladı. İtfaiye de kısa sürede müdahalesini yaptı. Şu an elektriğimiz yok. Daha önceden de küçük çaplı patlamalar, elektrik kesintileri oluyordu. Zannedersem santral binası oluyor. Devamlı bir sıkıntılar oluyor" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım Magazin
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı Yaşam
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti 3. Sayfa
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Boris Johnson, İngiltere'de maçlara ekim ayından itibaren seyirci alınabileceğini söyledi
Boris Johnson, İngiltere'de maçlara ekim ayından itibaren seyirci alınabileceğini söyledi
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Filiz Akın Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Burak Yılmaz Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Tbmm Şehit Adana İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Zeytinburnu'nda trafo yandı, sokak elektriksiz kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 15:33:02. #1.15#
title