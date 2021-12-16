Son dakika: Sopalı saldırgan bir kişiyi komaya soktu: O anlar kamerada

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Zeytinburnu'nda eli sopalı şahıs, yoldan geçmekte olan 3 arkadaşa saldırdı. Saldırgan, elindeki sopayla kafasına vurduğu Kerem Atasoylu'yu komalık etti. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, gece saatlerinde kıraathaneden eve gitmek için ayrılan Kerem Atasoylu ve arkadaşlarının yolunu eli sopalı bir kişi kesti. Saldırgan kişi, "Ne işiniz var burada?" diyerek Atasoylu ve arkadaşlarına saldırmaya başladı. Kerem Atasoylu kafasına aldığı sopa darbesiyle bir anda yere yığıldı.

Yere yığılan Atasoylu'ya yardım etmek isteyen arkadaşlarına da saldıran şüpheli, bir süre olay yerinden ayrılmadı. Atasoylu'nun arkadaşları geldikleri kahvehaneye doğru kaçmaya başladı. Kahvehanedekilerin dışarı çıkmasıyla saldırgan kişi olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Atasoylu'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Komadan çıkan Atasoylu'nun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"ARKADAŞ DİREKT YERE DÜŞTÜ"

Yaşandıkları saldırıyı anlatan Kerem Atasoylu'nun arkadaşı Abdül Beşir Ayhan, "Saat 12.00'de arkadaşlarla kıraathanede oturuyorduk. Sonra evlere dağılmak için çıktık. Tam bu noktaya geldiğimizde saldıran kişi karşıdan geldi. Sonra bize doğru geldi. Bende ilk başta tanıdık zannettim. Yanımıza geldi. 'Ne işiniz var burada?' dedi. Eve doğru gidiyoruz dedik. Sonra bana doğru geldi. Sopayla bana bir tane vurdu. Ben o an refleksle kendimi geriye attım. Sonra arkadaş 'Ne oluyor, Kim bu?' dedi. Arkadaşa bir tane vurdu. Çene kısmına geldi. Arkadaş direkt yere düştü. Arkadaş yere düşünce ben bağırmaya başladım. 'Ne yapıyorsun' diye. Çocuğu çekmeye çalıştım. Sopayla çocuk üstüme gelmeye başladı. Akli dengesi yok, çocuğa bir daha vurmasın diye geriye çektim"

"ŞUAN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI"

Kahvehaneye doğru kaçtığını söyleyen Ayhan, "Adam üstüme geldi. Sonra kahveye doğru kaçtım. Orada bizim arkadaşlar var. Elime bir şey alıp geri gelmek istedim. Kahvehanenin oraya kadar bizi kovaladı. Orada biz arkadaşlarla çıktık. Elimize sopa falan aldık. Ondan sonra kaçtı. Burada arkadaşta yatıyordu. Ambulansı falan çağıralım dedik. Ambulans geldi. Polislerde geldi. Baktılar. Hastaneye götürdüğümüzde beyin kanaması geçirmiş dediler. Orada bizi çok korkuttu. 'Ölme riski var' dediler. Yoğun bakıma aldılar. Sonra biz sabah 5 gibi gelip ifade verdik. Şuan yoğun bakımdan çıktı. Durumu biraz iyi" dedi.

"ÖLDÜRMEYE GELDİ"

Saldırının durduk yere gerçekleştiğini söyleyen Ayhan, "Adamı ilk defa gördüm. Anlık bir şey oldu. Elinde de odun sopası vardı. Öldürmeye geldi yani. Bende sokakta gezerken elimde sopayla mı gezeyim. Allah korusun, başka zaman ara sokakta başımıza gelebilir. Bizim arkadaşımızın yanındaydık. Ambulansa, polise haber verdik" şeklinde konuştu.

"BİZ ÜÇ KİŞİ ÜSTÜNE YÜRÜDÜK"

Kıraathanenin sahibi Yunus Oruç, "Arkadaşlar burada oyun oynuyordu. Çıktılar. Bir iki dakika sonra geri geldiler. Kahveye girdikten sonra ' Cuma'yı vurdular' dediler. Biz Cuma diyoruz. Asıl adı Kerem. Sonrasında dışarı çıkalım dedim. İleride bekliyordu. Beklediği yerden kovalamaya başladık. Sopayla bizi bekliyordu. Biz üç kişi üstüne yürüdük. Bir de ben bağırdım. Mahalledeki herkes beni tanıyınca dışarıya çıkmaya çalıştı. Sonra kaçmaya başladı. Sonra biz arkadaşımızın yanına doğru gittik. Arkadaş beyin kanaması geçirmiş şekilde yatıyor. Kafasından darbe almış. Her tarafından kan akıyordu. Ambulansı ve polisi aradık" dedi.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş/ İHA)