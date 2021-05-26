ZEYTİNBURNU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
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ZEYTİNBURNU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Silahla vurdu, hırsını alamayıp kafasına tekme attı.

Silahla vurdu, hırsını alamayıp kafasına tekme attı.

Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU'NDA C.V isimli kişi aralarında husumet olan kişiyi sokak ortasında silahla vurdu. C.V. kısa süre sonra yakalanırken, silahlı saldırı anları kameralara yansıdı.

Olay geçen pazartesi akşam saatlerinde Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.V. isimli bir kişi, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiyle sokakta karşılaştı. C.V. belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Yaralı yere düşerken, hırsını alamayan C.V. yaralının kafasına tekme attı. Olay yerinden kaçan C.V ertesi gün otomobille gezdiği sırada, Kazlıçeşme Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. C.V.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, C.V. belinden çıkardığı silahla ateş açıyor. Yaralanan kişiyi yere düşerken, silahlı saldırgan bir süre bekleyip, yaralının kafasına tekeme atıyor. C.V. daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

ZEYTİNBURNU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
ZEYTİNBURNU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
ZEYTİNBURNU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
ZEYTİNBURNU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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