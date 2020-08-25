Son dakika haber: Zeytinburnu'nda metrobüste yangın (5) Son dakika gündem haberine göre Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Topkapı yönüne giden bir metrobüste, Zeytinburnu mevkisine geldiğinde yangın başladı.

Araç tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Zeytinburnu ve Bağcılar-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Kaynak: AA