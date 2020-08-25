Son dakika haber... Zeytinburnu'nda metrobüs alev alev yandı -3 Bir son dakika haberine göre Cemal YURTTAŞ / ZEYTİNBURNU'nda metrobüste yangın çıktı.

Cemal YURTTAŞ/ ZEYTİNBURNU'nda metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç küle döndü.

Zeytinburnu'nda metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda aracı sardı. Araçtaki yolcular kendilerini son anda dışarıya atarak, yangından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangına müdahale ederek, söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç küle döndü. Yangın nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi. Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler de aksadı.

YANGINDAN BÖYLE KAÇTILAR

Araç alev alev yanarken, içindeki yolcular yangından son anda kaçtı. Yolcuların yangından koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA