ZEYTİNBURNU'NDA ÇOCUKLARI DİLENDİREN ŞEBEKEYE OPERASYON; 12 ÇOCUK KURTARILDI
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ZEYTİNBURNU'NDA ÇOCUKLARI DİLENDİREN ŞEBEKEYE OPERASYON; 12 ÇOCUK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul genelinde metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, kadın ve çocukları dilendirdiği öne sürülen 31 kişi gözaltına alındı.

İstanbul genelinde metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, kadın ve çocukları dilendirdiği öne sürülen 31 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde kadın ve çocukların dilendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul geneli metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, Adana'dan geldiği tespit edilen kadın ve çocukları örgütlü bir şekilde dilendirerek, yasa dışı kazanç elde ettikleri tespit edilen şebekeye operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şebeke lideri Adem Y. ve beraberinde bulunan 30 şüpheli gözaltına alınırken, 12 çocuk şebekenin elinden kurtarıldı. Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 500 adet metal toplam 7 bin 100 lira, çok sayıda telefon, ve Adem Y., adına düzenlenmiş banka hesabına parça parça ve aralıklarla 120 bin lira para yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi. 

Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden 21 kadın ve 2 erkek ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli erkek hakkında ise tahkikat işlemleri devam ediyor. Şebekenin elinden kurtarılan 12 çocuktan 9'u Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilirken, 3 çocuk ise ailelerine teslim edildiği öğrenildi. Şebekeye yapılan operasyon kameralarca görüntülendi.

- İstanbul
ZEYTİNBURNU'NDA ÇOCUKLARI DİLENDİREN ŞEBEKEYE OPERASYON; 12 ÇOCUK KURTARILDI
ZEYTİNBURNU'NDA ÇOCUKLARI DİLENDİREN ŞEBEKEYE OPERASYON; 12 ÇOCUK KURTARILDI
ZEYTİNBURNU'NDA ÇOCUKLARI DİLENDİREN ŞEBEKEYE OPERASYON; 12 ÇOCUK KURTARILDI
ZEYTİNBURNU'NDA ÇOCUKLARI DİLENDİREN ŞEBEKEYE OPERASYON; 12 ÇOCUK KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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