Son dakika haber! Zeytinburnu'nda hurdaya ayrılmak üzere söküm çalışmaları yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Zeytinburnu'nda hurdaya ayrılmak üzere söküm çalışmaları yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Zeytinburnu'nda hurdaya ayrılmak üzere söküm çalışmaları yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Zeytinburnu sahilinde karaya oturan Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Zeytinburnu sahilinde karaya oturan Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ahırkapı bölgesinde demirliyken 29 Ocak'ta hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenen ve sancak tarafından karaya oturan 108 metre uzunluğundaki kargo gemisinin hurdaya ayrılmak üzere söküm işlemleri yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Hande Ataizi Bülent Ersoy
Spor Muslera Arda Turan Fatih Terim Gökhan Töre Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Zeytinburnu'nda hurdaya ayrılmak üzere söküm çalışmaları yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 21:37:32. #1.15#
title