Son dakika haber! Zeytinburnu'nda hurdaya ayrılmak üzere söküm çalışmaları yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Zeytinburnu sahilinde karaya oturan Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Zeytinburnu sahilinde karaya oturan Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" adlı kargo gemisinin söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ahırkapı bölgesinde demirliyken 29 Ocak'ta hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenen ve sancak tarafından karaya oturan 108 metre uzunluğundaki kargo gemisinin hurdaya ayrılmak üzere söküm işlemleri yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş